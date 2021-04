Vaccini: in Bhutan immunizzato 93% adulti in soli 16 giorni (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tranquillo regno himalayano del Bhutan, incastonato fra l'India e la Cina e vicina al Nepal, ha fatto meglio di (quasi) tutti con le vaccinazioni, battendo anche anche Israele, Stati Uniti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tranquillo regno himalayano del, incastonato fra l'India e la Cina e vicina al Nepal, ha fatto meglio di (quasi) tutti con le vaccinazioni, battendo anche anche Israele, Stati Uniti e ...

