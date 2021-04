Vaccini, in arrivo alle Regioni oltre 4,2 milioni di dosi. Figliuolo garantisce: “Consegne entro il 22 aprile”. C’è anche Johnson & Johnson (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono oltre 4,2 milioni i Vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Ad annunciarlo è una nota del Commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria (ex Astrazeneca), “le Consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson)”. Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – “si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia”. In particolare, fa sapere ancora il generale Figliuolo, è prevista la distribuzione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono4,2che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 distrutture sanitarie delle. Ad annunciarlo è una nota del Commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paololinee Pfizer, Moderna e Vaxzevria (ex Astrazeneca), “leriguarderannoJanssen ()”. Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – “si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia”. In particolare, fa sapere ancora il generale, è prevista la distribuzione di ...

Advertising

TgLa7 : Vaccini: in arrivo 360mila dosi domani, anche J&J - Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - msn_italia : Covid, De Luca a Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età' | Vaccini, in settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi - zazoomblog : I due nuovi vaccini contro il Covid in arrivo - #nuovi #vaccini #contro #Covid #arrivo - LaNotiziaTweet : .#Vaccini, in arrivo alle Regioni oltre 4,2 milioni di dosi. #Figliuolo garantisce: “Consegne entro il 22 aprile”.… -