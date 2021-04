Vaccini: in arrivo 360mila dosi, anche J&J. Speranza: 'Estate migliore, ma non liberi tutti' (Di lunedì 12 aprile 2021) Con l'obiettivo delle 500mila dosi di vaccino somministrate al giorno, entro fine mese, si accelera la campagna vaccinale. Sono in arrivo 360mila dosi domani, nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Con l'obiettivo delle 500miladi vaccino somministrate al giorno, entro fine mese, si accelera la campagna vaccinale. Sono indomani, nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, ...

Ettore_Rosato : ?? Avremmo dovuto fare meglio in Europa e organizzarci meglio in Italia. Con l’arrivo di #Draghi, Giorgetti, ha iniz… - TgLa7 : Vaccini: in arrivo 360mila dosi domani, anche J&J - francecaminiti : RT @Ettore_Rosato: ?? Avremmo dovuto fare meglio in Europa e organizzarci meglio in Italia. Con l’arrivo di #Draghi, Giorgetti, ha iniziato… - tusciaweb : In arrivo in Italia 360mila dosi di vaccini, anche il primo lotto di Johnson&Johnson Roma - Buone notizie sul fron… - sconticchio : Quindi siamo coperti per 24 ore.... -