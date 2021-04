Vaccini | i presidi contro lo stop al personale scolastico | “Fermo dissenso Siamo categoria professionalmente esposta | non è privilegio”

(Di lunedì 12 aprile 2021) La nuova ordinanza del generale Figliuolo, che hapato le vaccinazioni alper dare priorità agli over 80, ha scatenato la dura protesta dei. “” lo ha definito all’Ansa il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli: “Nond’accordo: ildella scuola ha ricevuto la prima dose per oltre il 70%, manca un quarto e trattandosi di unanon tanto e non solo al contagio tra i suoi componenti ma anche perché può veicolare il virus, bisogna fare in modo di eliminare questo rischio – ha spiegato – Non è unper la, lo stesso ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, i presidi contro lo stop al personale scolastico: “Fermo dissenso. Siamo categoria professionalmente espos… - DrAntoniaPagani : RT @fattoquotidiano: Vaccini, i presidi contro lo stop al personale scolastico: “Fermo dissenso. Siamo categoria professionalmente esposta,… - giannileft : RT @fattoquotidiano: Vaccini, i presidi contro lo stop al personale scolastico: “Fermo dissenso. Siamo categoria professionalmente esposta,… - fattoquotidiano : Vaccini, i presidi contro lo stop al personale scolastico: “Fermo dissenso. Siamo categoria professionalmente espos… - PoliticaNewsNow : Presidi: 'Vaccini ai prof non è privilegio, ci faremo sentire' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini presidi

12 apr 15:11: "Vaccinare i prof non è un privilegio, ci faremo sentire" Inon sono d'accordo con lo stop deial personale della scuola. 'Dissentiamo fermamente: il personale ...'Non siamo d'accordo', con lo stop deial personale della scuola, 'dissentiamo fermamente: il personale della scuola ha ricevuto la ...all'ANSA il presidente dell'Associazione nazionale, ...Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico di Roma 'blindato' e tensione in piazza per la manifestazione ...Il 15 aprile "alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson e concluderanno il loro viaggio nel pomeriggio, raggiungendo" il ...