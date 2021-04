Vaccini, Figliuolo: 315mila somministrazioni al giorno tra 16 e 22 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella settimana tra il 16 e il 22 aprile si arriverà a circa 315mila somministrazioni giornaliere di Vaccini anti - Covid negli oltre 2.200 punti attivi in tutta Italia. Lo annuncia la struttura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella settimana tra il 16 e il 22si arriverà a circagiornaliere dianti - Covid negli oltre 2.200 punti attivi in tutta Italia. Lo annuncia la struttura ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Draghi e #Figliuolo smentiscono #Speranza sui #vaccini, Germania, Francia e Spagna ci surclassano sulle iniezion… - Agenzia_Ansa : Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le… - fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - akavetta : Ma tanto, cosa gliene frega a De Luca dei 70enni e 60enni? Tanto lui è stato il primo a vaccinarsi, saltando la fil… - Massimi47715989 : Vaccini: questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Figliuolo, prima dose a 70% degli over 80 - Sanità -… -