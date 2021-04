Vaccini Covid Italia, Figliuolo stoppa De Luca (Di lunedì 12 aprile 2021) La campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale. E’ quanto ribadisce il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania De Luca che, sul piano Vaccini, ha detto che “una volta completati fragili e ultra 80enni non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età” e che la Campania vaccinerà “i settori economici”. Il Commissario Straordinario Figliuolo ribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid 19. L’obiettivo è quello di mettere al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) La campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale. E’ quanto ribadisce il Commissario Straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo, con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Deche, sul piano, ha detto che “una volta completati fragili e ultra 80enni non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età” e che la Campania vaccinerà “i settori economici”. Il Commissario Straordinarioribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal19. L’obiettivo è quello di mettere al ...

