Vaccini, arrivano 2,2 milioni di dosi: settimana decisiva per tenere il passo dell’Ue. Gimbe: “500mila al giorno? Non ci sono i numeri” (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli obiettivi del piano stilato esattamente un mese fa dal generale Francesco Paolo Figliuolo sono ormai irraggiungibili nei tempi previsti: l’Italia avrebbe dovuto viaggiare a una velocità di 300mila somministrazioni al giorno già dall’ultima settima di marzo (non l’ha ancora raggiunta) e ora avrebbe dovuto avvicinarsi al mezzo milione di iniezioni ogni 24 ore. Questa settimana però sarà decisiva per tenere quanto meno il passo degli altri grandi Paesi Ue, che nei giorni scorsi hanno accelerato più dell’Italia. Le Regioni avranno finalmente a disposizione l’arsenale per dare un impulso all’immunizzazione delle categorie più anziane: in sette giorni sono in arrivo circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. Dovrebbe consentire di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli obiettivi del piano stilato esattamente un mese fa dal generale Francesco Paolo Figliuoloormai irraggiungibili nei tempi previsti: l’Italia avrebbe dovuto viaggiare a una velocità di 300mila somministrazioni algià dall’ultima settima di marzo (non l’ha ancora raggiunta) e ora avrebbe dovuto avvicinarsi al mezzo milione di iniezioni ogni 24 ore. Questaperò saràperquanto meno ildegli altri grandi Paesi Ue, che nei giorni scorsi hanno accelerato più dell’Italia. Le Regioni avranno finalmente a disposizione l’arsenale per dare un impulso all’immunizzazione delle categorie più anziane: in sette giorniin arrivo circa duee duecentomiladi vaccino. Dovrebbe consentire di ...

