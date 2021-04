Vaccini, allarme rientrato in Campania: domani somministrazioni regolari (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha precisato che domani le vaccinazioni si svolgeranno regolarmente, secondo convocazioni, nei centri vaccinali della regione. L’Asl Napoli 1 è riuscita a recuperare alcune piastre di Vaccini mettendo insieme le dosi che erano riservate agli assenti dei giorni precedenti e grazie alla collaborazione con altre azienda sanitarie regionali. Lo si apprende da fonti qualificate delle Asl partenopea. domani, quindi, a Napoli si svolgeranno un po’ di vaccinazioni in attesa dell’arrivo di nuove dosi. Alla Mostra d’Oltremare sono stati convocati 18 cittadini con oltre 80 anni per la seconda dose e 3.000 cittadini tra i 70 e i 79 anni. Alla Stazione Marittima 1.000 cittadini 70-79, mentre alla Fagianeria di Capodimonte saranno 800 della stessa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regioneha precisato chele vaccinazioni si svolgeranno regolarmente, secondo convocazioni, nei centri vaccinali della regione. L’Asl Napoli 1 è riuscita a recuperare alcune piastre dimettendo insieme le dosi che erano riservate agli assenti dei giorni precedenti e grazie alla collaborazione con altre azienda sanitarie regionali. Lo si apprende da fonti qualificate delle Asl partenopea., quindi, a Napoli si svolgeranno un po’ di vaccinazioni in attesa dell’arrivo di nuove dosi. Alla Mostra d’Oltremare sono stati convocati 18 cittadini con oltre 80 anni per la seconda dose e 3.000 cittadini tra i 70 e i 79 anni. Alla Stazione Marittima 1.000 cittadini 70-79, mentre alla Fagianeria di Capodimonte saranno 800 della stessa ...

