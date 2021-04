Vaccini ai detenuti nel Lazio | Salvini | “Roba da matti” Ma in Lombardia accade da marzo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il leader della Lega Matteosi è schierato contro la decisione del presidente della RegioneNicola Zingaretti di somministrare le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson ai. “e Campania vogliono vaccinare iprima di anziani e persone disabili.da”, ha scrittoin un tweet. Ad annunciare la decisione era stato l’assessore regionale Alessio D’Amato, riferendosi alle prime dosi del farmaco anti-Covid che arriveranno domani e dopodomani. Le fiale, aveva preannunciato D’Amato, “saranno utilizzate per immunizzare tutti ie gli agenti penitenziari delle carceri del territorio”. Di fronte all’attacco di, lo stesso D’Amato ha replicato: “Che un ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini detenuti

Matteo Salvini non vuole iaiin Lazio e Campania. Ma non sa che in Lombardia e in Veneto hanno cominciato a farli da marzo. Ieri il segretario della Lega è andato all'attacco dei governatori Nicola Zingaretti ...NewTuscia - ROMA - In questi giorni si sta discutendo molto su chi debba avere priorità suie le categorie a rischio che necessitano di un'accelerazione nel piano vaccinale e dal ...e ...Il leader della Lega Matteo Salvini si è schierato contro la decisione del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di somministrare le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson ai detenuti.I vaccini anti Covid per i detenuti rinchiusi nelle carceri stanno diventando un caso politico. Ad alimentare la discussione, attraverso un post su Twitter, è stato il leader della Lega Matteo Salvini ...