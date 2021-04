Vaccini agli insegnanti, il sindacato contro lo stop: «Sono una tutela per tutti» (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo stop ai Vaccini per gli insegnanti fa insorgere il Sinod, sindacato nazionale orizzonte scuola, per il quale le nuove priorità indicate dal commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, che indicano nei più anziani la categoria da tutelare, non tengono sufficientemente conto del ruolo che posSono avere scuola e docenti nella trasmissione del Covid e dell’essenzialità del servizio scuola. «Non si tratta di preferirli rispetto agli anziani o alle persone fragili. Ci mancherebbe altro», ha spiegato il presidente nazionale di Orizzonte docenti, Antonino Ballarino, chiarendo che la richiesta di non escludere insegnanti e personale scolastico dalla vaccinazione prioritaria è legata al fatto che «non devono esporsi ad alcun rischio di contagio e non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Loaiper glifa insorgere il Sinod,nazionale orizzonte scuola, per il quale le nuove priorità indicate dal commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, che indicano nei più anziani la categoria dare, non tengono sufficientemente conto del ruolo che posavere scuola e docenti nella trasmissione del Covid e dell’essenzialità del servizio scuola. «Non si tratta di preferirli rispettoanziani o alle persone fragili. Ci mancherebbe altro», ha spiegato il presidente nazionale di Orizzonte docenti, Antonino Ballarino, chiarendo che la richiesta di non escluderee personale scolastico dalla vaccinazione prioritaria è legata al fatto che «non devono esporsi ad alcun rischio di contagio e non ...

