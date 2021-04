Vaccinazioni | ora si va per età | cosa cambia l’ordinanza Figliuolo

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’ultima conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi aveva lasciato intuire che il governo sarebbe intervenuto per mettere fine al caos dato dalle Regioni che si movono ognuna per conto proprio, e con propri criteri, nella sommoistrazione delle. La ‘gaffe’ di Draghi sugli ‘psicologi di 30 anni’ nascondeva in realtà la volontà di voltare pagina rispetto ai vari ordini professionali e categorie che alcune regioni hanno deciso di vaccinare indipendentemente dall’età, mentre quest’utlima deve divenire per tutti il criterio su cui agire.Conn. 6/2021 del 9 aprile, firmata dal Commissario per l’emergenza Generale Francesco Paolo, si dispone il seguente ordine di priorità ai fini della vaccinazione: persone di età superiore agli 80 anni; persone con elevata ...

L'impatto delledovrebbe significare che qualsiasi picco di casi non sarà così grave e ... La Fed dunque non cambieràla sua attuale politica di tassi d'interesse vicini allo zero e di ...... sarebbe impossibile mantenere il ritmo delle 500 milaal giorno che il commissario ha ... dati e approfondimenti La circolare del ministero della Salute con nuovi limiti In Italiaè ...Sabato, invece, le vaccinazioni totali sono state 35.098 ... Ieri sono stati 2.302 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 41.303 tamponi effettuati, su un ...La discesa dei contagi è anche nei Comuni seguiti dalla Sentinella del Canavese, ora a 1.845 ... con la possibilità di fare oltre mille vaccinazioni al giorno. «Ringrazio i Comuni per l ...