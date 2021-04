Usa, routine quotidiana: nero di 20 anni ucciso dalla polizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il processo per l’omicidio di George Floyd entra nella terza settimana, dopo una notte di proteste scatenate dall’uccisione da parte della polizia di un altro afroamericano, avvenuta a circa 16 chilometri da Minneapolis, nella cittadina di Brooklyn center. UN RAGAZZO DI 20 anni, Daunte Wright, era in auto con la sua ragazza quando è stato fermato dalla polizia in quanto aveva troppi deodoranti per ambiente a ostruire la visione del finestrino posteriore della macchina, mentre stava recandosi a un autolavaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 aprile 2021) Il processo per l’omicidio di George Floyd entra nella terza settimana, dopo una notte di proteste scatenate dall’uccisione da parte delladi un altro afroamericano, avvenuta a circa 16 chilometri da Minneapolis, nella cittadina di Brooklyn center. UN RAGAZZO DI 20, Daunte Wright, era in auto con la sua ragazza quando è stato fermatoin quanto aveva troppi deodoranti per ambiente a ostruire la visione del finestrino posteriore della macchina, mentre stava recandosi a un autolavaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pensier12542480 : @lara93 @orizzontescuola ognuno usa la sua etica, io lo farò quando tutti i fragili ed anziani saranno stati vaccin… - Changulan_ : @xxrobyin Anche lui usa la tua stessa routine per i capelli, ci sta questo meme - Idl3 : RT @guidoolimpio: Ormai sono routine. Grecia,Usa, Canada, Francia, Israele, Emirati, Spagna - guidoolimpio : Ormai sono routine. Grecia,Usa, Canada, Francia, Israele, Emirati, Spagna - hectorjs__ : @kmichelleee04 Drop the skincare routine, I mean no la copiare pero me gusta ver que usa la mara ?? -