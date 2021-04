Ursula von der Leyen commenta l' incidente diplomatico di Ankara

Advertising

alexbarbera : La vicenda della poltrona mancata a Ursula von der Leyen dimostra che la vita si risolve in poche e decisive scelte… - StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - marcodimaio : Ancora una dimostrazione del ruolo della donna nella #Turchia di #Erdogan: Ursula Von der Leyen considerata solo a… - lucioluciani : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen è tornata a casa in Germania la scorsa settimana. Per la prima volta da Natale. Problema: i viaggi n… - Pinedachristi12 : RT @alexmagnicxc: Sarete d'accordo con me se al posto di Ursula Von Der Leyen ci fosse stata la nostra Laura Membro centoxcento, il sig Eer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula von

BRUXELLES - "Quanto accaduto ad Ankara non si ripeta mai più". Dopo una settimana di gelo per il Sofagate in Turchia, la presidente della Commissione europeader Leyen ha incontrato oggi per la prima volta faccia a faccia il presidente del Consiglio Charles Michel . E ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte , cercando al contempo ...Dal rientro dal viaggio diplomatico in Turchia, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione europea,der Leyen non si erano più nè visti nè sentiti. A dichiarare il gelo diplomatico tra le due cariche era stato proprio Michel, il quale aveva provato a telefonare ader Leyen, senza ...(ANSA) – BRUXELLES, 12 APR – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha discusso oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel della visita ad Ankara, esa ...Non è bastato il comportamento predatorio in Siria, né quello in Libia, né la repressione violenta del dissenso in patria. Non è bastata la persecuzione dei curdi, né la violazione dei diritti umani d ...