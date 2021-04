Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile: Gemma Galgani ancora attratta da Nicola Vivarelli? (Di lunedì 12 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile: come ripartirà il dating – show di Maria De Filippi? Tra i protagonisti della prima puntata della settimana, ci saranno Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile: Il dubbio di Gianni Sperti Nicola Vivarelli ha confortato Gemma Galgani dopo che Roberto le ha detto di provare solo amicizia per lei. Il 27enne e la 71enne che l’anno scorso si erano frequentati, suscitando un mare di polemiche, si sarebbero visti più volte fuori dalla trasmissione, anche perché la dama voleva ringraziarlo di aver preso le sue parti con Tina Cipollari, che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 aprile 2021)12: come ripartirà il dating – show di Maria De Filippi? Tra i protagonisti della prima puntata della settimana, ci saranno12: Il dubbio di Gianni Spertiha confortatodopo che Roberto le ha detto di provare solo amicizia per lei. Il 27enne e la 71enne che l’anno scorso si erano frequentati, suscitando un mare di polemiche, si sarebbero visti più volte fuori dalla trasmissione, anche perché la dama voleva ringraziarlo di aver preso le sue parti con Tina Cipollari, che ...

