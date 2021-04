Unorthodox | la stagione 2 ci sarà? Risponde la produttrice della serie TV

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il successo avuto dalla prima, i fan si chiedono se2 ci: laTV Netflix. La primadiTV di Netflix uscita nel 2020, è stata un vero e proprio successo in tutto il mondo, tanto che ora sono molto gli utenticelebre piattaforma streaming a domandarsi se ci2. Unache racconti come prosegue la storiaprotagonista Esty Shapiro non è però prevista: lo ha rivelato Anna Winger, la scrittrice edello show.2: lanon ci ...