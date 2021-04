“Uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali”. Belen Rodriguez travolta dagli insulti: la nuova foto e si scatena l’inferno (Di lunedì 12 aprile 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese. La coppia ha messo da parte gli impegni professionali e ha voluto concedersi un periodo di estremo relax. Ma la scelta dei due non ha trovato il parere favorevole dei follower di Instagram, i quali alla vista di una foto in particolare sono esplosi di rabbia. Un attacco frontale nei confronti della showgirl argentina. Nei giorni scorsi la sudamericana aveva fatto comprendere di essere pronta per questo momento magico e in tanti sono convinti che dietro gli insulti e gli attacchi degli utenti ci sia anche un po’ di invidia. Dopo tanto lavoro ha voluto dunque avere un momento per sé, anzi, si tratta presumibilmente di un modo per ravvivare ancora di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese. La coppia ha messo da parte gli impegni professionali e ha voluto concedersi un periodo di estremo relax. Ma la scelta dei due non ha trovato il parere favorevole dei follower di Instagram, i quali alla vista di unain particolare sono esplosi di rabbia. Un attacco frontale nei confronti della showgirl argentina. Nei giorni scorsi la sudamericana aveva fatto comprendere di essere pronta per questo momento magico e in tanti sono convinti che dietro glie gli attacchi degli utenti ci sia anche un po’ di invidia. Dopo tanto lavoro ha voluto dunque avere un momento per sé, anzi, si tratta presumibilmente di un modo per ravvivare ancora di ...

Ultime Notizie dalla rete : Uno schiaffo La domanda in attesa di risposta: chi paga? Sarebbe uno schiaffo insopportabile in faccia ai cittadini che si aspettano nomi, cognomi, dimissioni e provvedimenti disciplinari. In pari tempo deve venire l'esame delle cause. Perché si sbaglia in ...

Ultime Notizie Roma del 12 - 04 - 2021 ore 14:10 ...in rosso solo Campania Puglia Valle d'Aosta e Sardegna Molte le attività ancora chiuse si apre uno ...sede di G7 con gli altri ministri della Salute per provare spenderlo ad altri paesi doppio schiaffo ...

IoApro invade Roma: "Saremo ventimila, daremo uno schiaffo allo Stato" YouTG.net Il ritorno dei Ministri è profetico: Peggio di Niente Tornano i Ministri con tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato, uno schiaffo emotivo e coinvolgente come i loro concerti. E lo fanno con il singolo Peggio di Niente, in uscita il ...

MINISTRI esce “Peggio di niente” il nuovo singolo “Peggio di niente” è il nuovo singolo in uscita il 16 aprile che segna il ritorno della band meneghina sulla scena. Leggi la news!.

