Una Vita anticipazioni spagnole: la morte di Ursula Dicenta

Le anticipazioni sull'episodio numero 1170 di Una Vita, mostrano che Ursula Dicenta morirà per mano di Genoveva e Israel. Ricordiamo che quest'ultimo si è fatto passare per Santiago, mentre ne è il fratello gemello. Ad Acacias molti hanno subito le angherie dell'anziana istitutrice che, prima di morire parlerà con Felipe. Che avrà di importante da dirgli?

Una Vita, trame spagnole: Ursula racconterà l'ennesima bugia a Felipe

Ora siamo a conoscenza Santiago non è il marito di Marcia. La donna ne aveva avuto sentore e poi la certezza, il consorte vero aveva sulla schiena una ferita che manca all'impostore. Ecco quindi che Genoveva farà il possibile per togliere di mezzo colei che conosce la verità. La Dicenta riuscirà ad avere la complicità di Istrael ...

