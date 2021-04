Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva perde il bambino, Aurelio muore (Di lunedì 12 aprile 2021) Si avvicina il gran finale di Una Vita e le anticipazioni spagnole annunciano una morte, una brutta notizia e un addio ad una coppia. Genoveva deve affrontare due perdite: quella del marito e quella del bambino che aspettava. Intanto, Ramon riceve una pistola da Fidel per uccidere David! anticipazioni spagnole Una Vita: Ramon riceve una pistola Lolita viene a sapere che Fidel ha rapito David e non sa come comportarsi al riguardo. La vedova di Antonito Palacios si reca dal direttore generale di polizia per chiedergli lumi, ma Fidel alza le mani in aria dicendo di non avere nulla a che fare con la scomparsa dell'uomo. Lolita, però, non si fida al 100% e fa bene! In seguito si vedono Fidel e Ramon confabulare e passarsi una pistola affinché l'anziano ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Si avvicina il gran finale di Unae leannunciano una morte, una brutta notizia e un addio ad una coppia.deve affrontare due perdite: quella del marito e quella delche aspettava. Intanto, Ramon riceve una pistola da Fidel per uccidere David!Una: Ramon riceve una pistola Lolita viene a sapere che Fidel ha rapito David e non sa come comportarsi al riguardo. La vedova di Antonito Palacios si reca dal direttore generale di polizia per chiedergli lumi, ma Fidel alza le mani in aria dicendo di non avere nulla a che fare con la scomparsa dell'uomo. Lolita, però, non si fida al 100% e fa bene! In seguito si vedono Fidel e Ramon confabulare e passarsi una pistola affinché l'anziano ...

