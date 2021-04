Una Vita, anticipazioni: MARCIA arrestata per l’omicidio di URSULA! (Di lunedì 12 aprile 2021) Una tra le protagoniste più sfortunata della telenovela Una Vita è senz’altro MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez). Osteggiata fin da subito da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per via della sua relazione con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la brasiliana nelle prossime settimane dovrà anche difendersi dall’accusa di aver ucciso Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Leggi anche: Una Vita Live Reunion: grande evento su Youtube per i fan della soap spagnola Tale svolta porterà a diverse e sorprendenti dinamiche nelle trame della soap spagnola… Una Vita, news: ecco da chi verrà uccisa davvero Ursula Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ursula verrà uccisa da Genoveva con la complicità di Israel Becerra (Aleix Melè), il quale per settimane si sarà spacciato ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 aprile 2021) Una tra le protagoniste più sfortunata della telenovela Unaè senz’altroSampaio (Trisha Fernandez). Osteggiata fin da subito da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per via della sua relazione con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la brasiliana nelle prossime settimane dovrà anche difendersi dall’accusa di aver ucciso Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Leggi anche: UnaLive Reunion: grande evento su Youtube per i fan della soap spagnola Tale svolta porterà a diverse e sorprendenti dinamiche nelle trame della soap spagnola… Una, news: ecco da chi verrà uccisa davvero Ursula Se avete letto i nostri post precedenti dedicati allesapete già che Ursula verrà uccisa da Genoveva con la complicità di Israel Becerra (Aleix Melè), il quale per settimane si sarà spacciato ...

