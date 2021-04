Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia è di nuovo amore ma Santiago li scopre (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 aprile 2021? Genoveva è davvero incinta? E che cosa ne sarà di lei e Felipe? Marcia ha capito che l’avvocato le ha trovato lavoro e questo significa che in qualche modo ci tiene ancora a lei…Nel frattempo Santiago cerca di mettere via i soldi che servono per il viaggio: vuole partire per Cuba il prima possibile. Sa bene che Ursula è una vera mina vagante e che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote davvero a tutti. Bellita intanto continua a stare male ma non si rende conto che dietro a quello che le sta accadendo c’è lo zampino di Margarita e si allontana sempre di più da suo marito e anche da Cinta non parlando con lei di quello che succede… Non ci resta adesso che scoprire cosa succederà nella puntata di domani, vedremo su ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 13 aprile 2021? Genoveva è davvero incinta? E che cosa ne sarà di lei eha capito che l’avvocato le ha trovato lavoro e questo significa che in qualche modo ci tiene ancora a lei…Nel frattempocerca di mettere via i soldi che servono per il viaggio: vuole partire per Cuba il prima possibile. Sa bene che Ursula è una vera mina vagante e che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote davvero a tutti. Bellita intanto continua a stare male ma non si rende conto che dietro a quello che le sta accadendo c’è lo zampino di Margarita e si allontana sempre di più da suo marito e anche da Cinta non parlando con lei di quello che succede… Non ci resta adesso che scoprire cosa succederà nella puntata di domani, vedremo su ...

