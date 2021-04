UNA VITA, anticipazioni dal 19 al 24 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 19 a sabato 24 aprile 2021: Provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta. Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago. In ospedale l’avvocato, assistito da Genoveva, si risveglia ma resta in osservazione. Jacinto e Marcelina, convinti che il messaggio della zia Anita riguardi il numero vincente della lotteria, iniziano a cercarlo. Margarita insinua sempre più in Bellita il dubbio sul comportamento di José. Leggi anche: Una VITA, anticipazioni: MARCIA arrestata per l’omicidio di URSULA! Arantxa, inviata dalla padrona, equivoca quando vede l’uomo abbracciare Esther. Maite perora la causa di Camino con Felicia, chiedendole di mandarla alla scuola di Belle ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 aprile 2021)e trame settimanali telenovela Unada lunedì 19 a sabato 24: Provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta. Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago. In ospedale l’avvocato, assistito da Genoveva, si risveglia ma resta in osservazione. Jacinto e Marcelina, convinti che il messaggio della zia Anita riguardi il numero vincente della lotteria, iniziano a cercarlo. Margarita insinua sempre più in Bellita il dubbio sul comportamento di José. Leggi anche: Una: MARCIA arrestata per l’omicidio di URSULA! Arantxa, inviata dalla padrona, equivoca quando vede l’uomo abbracciare Esther. Maite perora la causa di Camino con Felicia, chiedendole di mandarla alla scuola di Belle ...

