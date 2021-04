Una Vita, anticipazioni 13 aprile: un ritorno inaspettato (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad Una Vita un ritorno inaspettato sconvolgerà il quartiere di Acacias, mentre la famiglia Dominguez sarà inconsapevolmente nel mirino di Margarita, decisa a vendicarsi di Bellita fingendosi sua amica. Le anticipazioni della soap opera di Canale 5 di martedì 13 aprile sottolineano che i vicini dovranno fronteggiare lo sgradito ritorno di Ursula che provocherà il malumore e la preoccupazione di tutti. La Dicenta è stata di recente cacciata via dal quartiere a causa dei suoi intrighi e per volontà di Genoveva che ha fatto di tutto per liberarsi di lei. Tuttavia, la domestica continuerà ad andare avanti con il suo proposito di vendicarsi della Salmeron e a tal proposito si è anche recata in carcere da Andrade per stipulare con lui un accordo losco promettendogli la testa di Felipe ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad Unaunsconvolgerà il quartiere di Acacias, mentre la famiglia Dominguez sarà inconsapevolmente nel mirino di Margarita, decisa a vendicarsi di Bellita fingendosi sua amica. Ledella soap opera di Canale 5 di martedì 13sottolineano che i vicini dovranno fronteggiare lo sgraditodi Ursula che provocherà il malumore e la preoccupazione di tutti. La Dicenta è stata di recente cacciata via dal quartiere a causa dei suoi intrighi e per volontà di Genoveva che ha fatto di tutto per liberarsi di lei. Tuttavia, la domestica continuerà ad andare avanti con il suo proposito di vendicarsi della Salmeron e a tal proposito si è anche recata in carcere da Andrade per stipulare con lui un accordo losco promettendogli la testa di Felipe ...

