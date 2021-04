Una nuova politica per i porti, un rilancio della presenza nel Mediterraneo (Di lunedì 12 aprile 2021) “Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme (…) Il mare costituisce soprattutto una superficie di trasporto. La nave, la rotta marittima, il porto attrezzato e la città mercantile sono strumenti al servizio dei centri urbani, degli stati delle economie mediterranee: strumenti di scambio, e conseguentemente di ricchezza”. Così si esprimeva Ferdinand Braudel lo storico che più di tutti ha evidenziato il valore del Mediterraneo quale contesto di crescita e di incivilimento. Da pochi giorni è disponibile il volume di Pietro Spirito su “I sistemi portuali italiani. Governance, spazi marittimi, lavoro” edito da Guida Editori che si presta a molteplici chiavi di lettura, come capita per gli scritti del suo autore, senza dubbio uno dei maggiori esperti di trasporti e di logistica, che unisce alla profonda esperienza professionale nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) “Che cos’è il? Mille cose insieme (…) Il mare costituisce soprattutto una superficie di trasporto. La nave, la rotta marittima, il porto attrezzato e la città mercantile sono strumenti al servizio dei centri urbani, degli stati delle economie mediterranee: strumenti di scambio, e conseguentemente di ricchezza”. Così si esprimeva Ferdinand Braudel lo storico che più di tutti ha evidenziato il valore delquale contesto di crescita e di incivilimento. Da pochi giorni è disponibile il volume di Pietro Spirito su “I sistemi portuali italiani. Governance, spazi marittimi, lavoro” edito da Guida Editori che si presta a molteplici chiavi di lettura, come capita per gli scritti del suo autore, senza dubbio uno dei maggiori esperti di trase di logistica, che unisce alla profonda esperienza professionale nel ...

Advertising

virginiaraggi : Una nuova area verde nella zona di Prima Porta, nel quadrante nord della città, grazie al cantiere riavviato in que… - pdnetwork : Ora in diretta @EnricoLetta al corso di politica di @giannicuperlo su 'Next generation EU, un patto permanente, so… - RaiTre : 'Le città hanno un'anima' #CorradoAugias Inizia ora su #Rai3 una nuova puntata di #CittàSegrete, vi portiamo a con… - AleGrigo1992 : RT @AndreaVenanzoni: A pagina 228 si celebra il de profundis delle illusioni di chi pensa che sia possibile discutere di riaperture e di li… - Takoma_ : @khachacha @duca86 Io me lo ritroverò anche nella nuova casa, è una persecuzione -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova La storica Fiat Panda 4×4 rinasce con Garage Italia Customs Quella di oggi invece è una nuova serie limitata, la base di partenza chiaramente è la Fiat Panda 4 4 prima serie, ma la trazione integrale è stata ottenuta con l'installazione di due motori ...

Una nuova politica per i porti, un rilancio della presenza nel Mediterraneo ... con l'acquisizione di alcune importanti realtà come il Porto del Pireo e l'affermazione di una nuova leadership, al punto che mentre nel 1985 nella classifica dei primi dieci porti mondiali c'erano ...

Pagliarulo, presidente Anpi: "Nel 25 aprile della pandemia una nuova primavera di giustizia sociale" La Repubblica Eni rafforza la sua presenza in Vietnam con acquisizione nuovo Blocco (Teleborsa) - Eni, attraverso la controllata Eni Vietnam, ha completato l'acquisizione da Krisenergy (Vietnam 115) Ltd. del 100% di interesse nel Blocco 115/09, nel bacino del Song Hong, nell'offshore ...

Va all’asta il marchio Londi Un flop - quello della Nuova Londi Srl - che è figlio di un mercato, quello della grande distribuzione, sempre più difficile e spietato e di una situazione debitoria venuta sensibilmente a ...

Quella di oggi invece èserie limitata, la base di partenza chiaramente è la Fiat Panda 4 4 prima serie, ma la trazione integrale è stata ottenuta con l'installazione di due motori ...... con l'acquisizione di alcune importanti realtà come il Porto del Pireo e l'affermazione dileadership, al punto che mentre nel 1985 nella classifica dei primi dieci porti mondiali c'erano ...(Teleborsa) - Eni, attraverso la controllata Eni Vietnam, ha completato l'acquisizione da Krisenergy (Vietnam 115) Ltd. del 100% di interesse nel Blocco 115/09, nel bacino del Song Hong, nell'offshore ...Un flop - quello della Nuova Londi Srl - che è figlio di un mercato, quello della grande distribuzione, sempre più difficile e spietato e di una situazione debitoria venuta sensibilmente a ...