“Una nuova ondata”. Covid, il pessimismo di Fabrizio Pregliasco: “Vi spiego da cosa potrebbe dipendere” (Di lunedì 12 aprile 2021) La pandemia da coronavirus è ancora una triste realtà in Italia, dopo più di un anno dal suo arrivo. La campagna di vaccinazione, che dovrà necessariamente accelerare notevolmente nelle prossime settimane, è stata definita la cosiddetta luce in fondo al tunnel per cercare di riacquistare un po’ di normalità dopo tanti mesi di restrizioni. E la speranza di tutti è che in estate ci possa essere più serenità e possa ripartire anche il turismo, duramente colpito dalle numerose limitazioni. Una parte della maggioranza del governo Draghi sta comunque insistendo sulle riaperture delle attività economiche ancora chiuse, come palestre, piscine, cinema e teatri. Si vorrebbe anche far ritornare la gente a sedersi in un bar o all’interno di un ristorante. E la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per provare a fissare le prime date. Ma il virologo e docente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) La pandemia da coronavirus è ancora una triste realtà in Italia, dopo più di un anno dal suo arrivo. La campagna di vaccinazione, che dovrà necessariamente accelerare notevolmente nelle prossime settimane, è stata definita la cosiddetta luce in fondo al tunnel per cercare di riacquistare un po’ di normalità dopo tanti mesi di restrizioni. E la speranza di tutti è che in estate ci possa essere più serenità e possa ripartire anche il turismo, duramente colpito dalle numerose limitazioni. Una parte della maggioranza del governo Draghi sta comunque insistendo sulle riaperture delle attività economiche ancora chiuse, come palestre, piscine, cinema e teatri. Si vorrebbe anche far ritornare la gente a sedersi in un bar o all’interno di un ristorante. E la prossima settimanaessere quella decisiva per provare a fissare le prime date. Ma il virologo e docente ...

Advertising

virginiaraggi : Una nuova area verde nella zona di Prima Porta, nel quadrante nord della città, grazie al cantiere riavviato in que… - pdnetwork : Ora in diretta @EnricoLetta al corso di politica di @giannicuperlo su 'Next generation EU, un patto permanente, so… - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - LetiziaMonico : RT @CNRsocial_: Maria Chiara Carrozza @MC_Carro è la nuova presidente del #Cnr: 'Essere la prima donna alla guida del più importante e gran… - DarwinCharlesJr : @DAVIDPARENZO Occhio che parte una nuova richiesta di ospitata a La Zanzara. -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova 'The Nevers' è un greatest hits di Joss Whedon ... nuova produzione HBO al via dal 12 aprile su Sky Atlantic e Now, non spiccherebbe comunque per originalità: è X - Men , ma nella Londra vittoriana. Alla base non c'è una mutazione genetica (l'...

I Bafta Awards segnano il trionfo della regista Chloé Zhao: miglior film è Nomadland ... la quale a causa della Grande recessione è costretta a reinventarsi una nuova vita. La protagonista decide pertanto di partire a bordo del proprio furgone per condurre una vita da nomade, al di ...

Una nuova politica per i porti, un rilancio della presenza nel Mediterraneo L'HuffPost Moto, il paddock riabbraccia Marquez dopo nove mesi di attesa Poi il pilota tedesco continua, tessendone le lodi: «Marquez è un professionista dalla testa ai piedi e si trova davanti ad una sfida completamente nuova per lui. Avrà pensato molto in questi mesi al ...

Mobilità: 69% italiani pensa a auto 'green', ma mancano colonnine Milano, 5 apr. (askanews) - La transizione verso la nuova mobilità sostenibile si riflette nelle abitudini ... Per farlo servono investimenti e una politica industriale, spiega Saverio Caldani, ...

...produzione HBO al via dal 12 aprile su Sky Atlantic e Now, non spiccherebbe comunque per originalità: è X - Men , ma nella Londra vittoriana. Alla base non c'èmutazione genetica (l'...... la quale a causa della Grande recessione è costretta a reinventarsivita. La protagonista decide pertanto di partire a bordo del proprio furgone per condurrevita da nomade, al di ...Poi il pilota tedesco continua, tessendone le lodi: «Marquez è un professionista dalla testa ai piedi e si trova davanti ad una sfida completamente nuova per lui. Avrà pensato molto in questi mesi al ...Milano, 5 apr. (askanews) - La transizione verso la nuova mobilità sostenibile si riflette nelle abitudini ... Per farlo servono investimenti e una politica industriale, spiega Saverio Caldani, ...