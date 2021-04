Un vaccino diverso per il richiamo? Galli a chi rifiuta AstraZeneca: «Sarebbe un assurdo e orripilante bricolage» (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la prima dose di vaccino anti Covid con AstraZeneca, a detta del professor Massimo Galli, la possibile decisione di somministrare un vaccino diverso «dal punto di vista tecnico è una prospettiva abbastanza orripilante e non ha senso». Il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano «Chi non vuole fare la seconda dose del vaccino si tenga la sola prima dose e faccia l’esame anticorpale per vedere se c’è una risposta. Certo – prosegue il professore dell’Università statale di Milano – non è possibile fare dell’assurdo bricolage con i vaccini». Del resto, spiega Galli in un’intervista a Il Mattino, «sostituire la seconda dose con qualche cosa di altro disponibile sul mercato è certamente peggio che fare una ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la prima dose dianti Covid con, a detta del professor Massimo, la possibile decisione di somministrare un«dal punto di vista tecnico è una prospettiva abbastanzae non ha senso». Il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano «Chi non vuole fare la seconda dose delsi tenga la sola prima dose e faccia l’esame anticorpale per vedere se c’è una risposta. Certo – prosegue il professore dell’Università statale di Milano – non è possibile fare dell’con i vaccini». Del resto, spiegain un’intervista a Il Mattino, «sostituire la seconda dose con qualche cosa di altro disponibile sul mercato è certamente peggio che fare una ...

