Un modello con la borsa, la maison Valentino scatena il panico fra gli omofobi: interviene il direttore creativo (Di lunedì 12 aprile 2021) La maison Valentino ha pubblicato sui social un nuovo scatto che ritrae un giovane modello androgino con una borsa in primo piano, la storica Roman Stud (dal valore di duemila e trecento euro). La foto, pubblicata su Instagram, ha scatenato l’odio immotivato degli omofobi che hanno accusato la maison di spingere la comunità LGBT+ con un modello androgino dai capelli lunghi con un accessorio venduto prevalentemente alle donne. Apriti cielo. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, è così intervenuto su Instagram come riporta Gay.it: “Dopo aver pubblicato questa foto su maison Valentino, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e aggressivi. Il mio ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 aprile 2021) Laha pubblicato sui social un nuovo scatto che ritrae un giovaneandrogino con unain primo piano, la storica Roman Stud (dal valore di duemila e trecento euro). La foto, pubblicata su Instagram, hato l’odio immotivato degliche hanno accusato ladi spingere la comunità LGBT+ con unandrogino dai capelli lunghi con un accessorio venduto prevalentemente alle donne. Apriti cielo. Pierpaolo Piccioli,della, è così intervenuto su Instagram come riporta Gay.it: “Dopo aver pubblicato questa foto su, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e aggressivi. Il mio ...

Ultime Notizie dalla rete : modello con Akash Kumar chiede scusa a Iva Zanicchi: 'Non volevo mancarti di rispetto' Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo aver avuto modo di sentire probabilmente ciò che la nota cantante ha detto su di lui ieri a Domenica Live si è scusato con la stessa, scrivendole questo ...

La rivoluzione elettrica firmata Dacia Spring Il nuovo modello Spring e il veicolo elettrico meno caro del mercato europeo e rendera la mobilita ...al suo look da Crossover si cela una perfetta city car dotata di un'abitabilita da record con 4 ...

Congedi per docenti con figli minori in DaD o in quarantena: modello di domanda e informativa Orizzonte Scuola La Ferrari 365 GTB/4 Daytona di Adam Levine dei Maroon 5 Il nome racconta molte caratteristiche del modello, a partire dalla cilindrata unitaria di 365 ... Accelerazione da 0 a 100 Km/h in 6.1 secondi, 400 metri con partenza da fermo in 14.2 secondi, 1000 ...

I prezzi delle novità BMW 2021 La versione Rallye si presenta con livrea bianco/blu/rossa, caratteristica dei modelli BMW più sportivi, cerchi a raggi incrociati (a scelta color nero o oro), cupolino basso e sella ribassata. Per ...

