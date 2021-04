Un gatto, incastrato nella finestra, rischia di cadere dal terzo piano: ecco il salvataggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sappiamo come sia finito in quella pericolosa posizione ma, all'inizio del video, c'è un gatto incastrato in una finestra al terzo piano di un edificio. Due zampe sono sospese nel vuoto e il ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) Non sappiamo come sia finito in quella pericolosa posizione ma, all'inizio del video, c'è unin unaaldi un edificio. Due zampe sono sospese nel vuoto e il ...

caosbarb : Ho appena passato la mattinata cercare e chiamare il mio gatto uscito di casa sotto la pioggia per vederlo incastra… - PastoreFrance : Draghi con la questione Turchia è rimasto incastrato come un gatto in mezzo ad una porta. Nessuno lo difende e non… - Amore4Zampe : Un'inattesa casualità ha gettato tutti nel panico, il video è terribile ??? - ilgoriziano : Rimane incastrato per dieci giorni senza acqua e cibo a #Gorizia, salvato il gatto nell'ex scuola Pitteri.… - lanzillottaserg : I vigili del fuoco salvano un gatto rimasto incastrato in una tubatura a Ciriè -

Ultime Notizie dalla rete : gatto incastrato Un gatto, incastrato nella finestra, rischia di cadere dal terzo piano: ecco il salvataggio Non sappiamo come sia finito in quella pericolosa posizione ma, all'inizio del video, c'è un gatto incastrato in una finestra al terzo piano di un edificio. Due zampe sono sospese nel vuoto e il felino non riesce a liberarsi. Fortunatamente intervengono degli uomini che, con l'aiuto di una ...

