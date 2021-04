Ultime Notizie Serie A: ricorso per Ibrahimovic, blackout Dazn (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 – Milan, pronto il ricorso – Il Milan è pronto a ricorrere in appello qualora la squalifica nei confronti di Zlatan Ibrahimovic per l’espulsione rimediata contro il Parma fosse di due o più giornate. Lo segnala Corriere della Sera sottolineando che i rossoneri presenteranno anche delle prove audio. La decisione è attesa per domani e l’impressione, ad ogni modo, è che si vada verso uno stop di una giornata con lo svedese che non giocherà contro il Genoa. Ore 9.12 – Genoa, ansia Zappacosta – In casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta. I dettagli Ore 8.40 – Colpo di scena Ronaldo – Al termine della partita ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 – Milan, pronto il– Il Milan è pronto a ricorrere in appello qualora la squalifica nei confronti di Zlatanper l’espulsione rimediata contro il Parma fosse di due o più giornate. Lo segnala Corriere della Sera sottolineando che i rossoneri presenteranno anche delle prove audio. La decisione è attesa per domani e l’impressione, ad ogni modo, è che si vada verso uno stop di una giornata con lo svedese che non giocherà contro il Genoa. Ore 9.12 – Genoa, ansia Zappacosta – In casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta. I dettagli Ore 8.40 – Colpo di scena Ronaldo – Al termine della partita ...

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fanpage : 'Credo che si debba guardare con grande attenzione in questo momento alla situazione del Cile, che ha vaccinato con… - Agenzia_Ansa : Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 17.567. Sono invece… - ezeta67 : @gmgiua @Taty077Tati Le ultime notizie davano che i vaccinati possono contagiare. È cambiato qualcosa? - tempostretto : Un nuovo articolo: (Inchiesta sanità in Sicilia. Arrestati per corruzione un palermitano e un messinese) è stato pu… -