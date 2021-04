Ubi Banca, è rivoluzione: cosa cambia per i correntisti? (Di lunedì 12 aprile 2021) Ubi Banca è pronta a cambiare volto. Da oggi infatti passa ad Intesa Sanpaolo. Nell’articolo tutte le novità per i correntisti. UBI Banca – immagine di repertorio (Google Images)Grandi movimenti per Ubi Banca, che da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo. L’istituto di credito era nato dalla fusione, nell’aprile del 2007, di Banca Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. Durante quest’ultimo weekend è stata realizzata la migrazione informatica. Il Gruppo Intesa Sanpaolo si porta con sé circa 15mila dipendenti e 2,5 milioni di clienti. Alcune cose però cambieranno per i correntisti e di seguito ve le andremo ad illustrare. Per prima cosa coloro i quali facevano parte di Ubi Top Private ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ubiè pronta are volto. Da oggi infatti passa ad Intesa Sanpaolo. Nell’articolo tutte le novità per i. UBI– immagine di repertorio (Google Images)Grandi movimenti per Ubi, che da oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo. L’istituto di credito era nato dalla fusione, nell’aprile del 2007, diPopolari Unite eLombarda e Piemontese. Durante quest’ultimo weekend è stata realizzata la migrazione informatica. Il Gruppo Intesa Sanpaolo si porta con sé circa 15mila dipendenti e 2,5 milioni di clienti. Alcune cose però cambieranno per ie di seguito ve le andremo ad illustrare. Per primacoloro i quali facevano parte di Ubi Top Private ...

