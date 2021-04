Tv | è morto Joseph Siravo | il padre del boss nella serie ‘I soprano’

(Di lunedì 12 aprile 2021) New York, 12 apr. – (Adnkronos) – L’attore statunitense, caratterista specializzato in ruoli da italoamericano, star dellatv “I Soprano”, èieri all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. La notizia della scomparsa è stata data su Instagram dall’amico attore Garry Pastore e poi confermata dalla famiglia, tramite la figlia Allegra Okarmus sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Siravo vestiva i panni di Johnny Soprano, in ricorrenti flashback che riguardavano il ... La serie lanciò anche l'attore James Gandolfini, morto a Roma nel 2013: era in vacanza e fu colto da un ... Ha lottato fino all'ultimo, ma alla fine il cancro ha avuto la meglio, portandosi via Joseph Siravo a 64 anni.