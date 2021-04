Tuttosport: anche il Napoli ha messo gli occhi su Belotti (Di lunedì 12 aprile 2021) Andrea Belotti è uno dei nomi che potrebbe infiammare la sessione estiva di calciomercato. Per Tuttosport, anche il Napoli sarebbe tra le squadre interessante alla situazione del giocatore. Già parecchi club gli hanno messo gli occhi addosso, sia in Italia sia in Europa: Milan (più avanti degli altri), Roma e Napoli. Poi Chelsea ed Everton e in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone. Tra meno di un anno (da febbraio 2022) il giocatore potrebbe firmare con qualsiasi club a parametro zero e il Toro non incasserebbe neppure un euro. E torna subito in mente il Milan, pronto a rinnovare con Ibrahimovic per una stagione: che pensi poi a prendersi il Gallo a parametro zero? In questi casi è giusto analizzare tutto, anche queste situazioni che Cairo doveva e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Andreaè uno dei nomi che potrebbe infiammare la sessione estiva di calciomercato. Perilsarebbe tra le squadre interessante alla situazione del giocatore. Già parecchi club gli hannogliaddosso, sia in Italia sia in Europa: Milan (più avanti degli altri), Roma e. Poi Chelsea ed Everton e in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone. Tra meno di un anno (da febbraio 2022) il giocatore potrebbe firmare con qualsiasi club a parametro zero e il Toro non incasserebbe neppure un euro. E torna subito in mente il Milan, pronto a rinnovare con Ibrahimovic per una stagione: che pensi poi a prendersi il Gallo a parametro zero? In questi casi è giusto analizzare tutto,queste situazioni che Cairo doveva e ...

Tuttosport - Belotti via da Torino, Milan in vantaggio su Napoli e Rroma Il calciatore però cerca una squadra che a 27 anni possa fargli fare il definitivo salto di qualità, puntando anche alla vittoria di un titolo. Secondo Tuttosport la squadra più vicina a Belotti in ...

Calciomercato Roma, Milan in vantaggio su Belotti Secondo Tuttosport avanti a tutti ci sarebbe il Milan. In corsa anche Atletico Madrid, Chelsea e l'Everton di Ancelotti. In stagione Belotti ha realizzato 12 gol. Con l'Europeo avrà l'occasione di ...

Zenga: "Pirlo sta risalendo la china. Ronaldo nervoso perché..." Tuttosport Belotti in scadenza nel 2022, il Napoli è vigile sull'attaccante del Torino L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione Andrea ... ma il Milan è in vantaggio su tutte. In Italia, però, anche Roma e Napoli sono vigili sulla situazione Belotti.

Da Torino: "Il Napoli vigile su Belotti, può arrivare a zero nell'estate 2022" Anche il Napoli attento alla situazione di Andrea Belotti, che fatica a trovare l'intesa col Torino per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022.

