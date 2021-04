Tutti in fuga dal vaccino: boom di rinunce anche tra i marine americani (Di lunedì 12 aprile 2021) Non ci sono soltanto i cittadini, comprensibilmente spaventati di fronte alle incertezze della scienza e della politica, a mettere in dubbio l’efficacia dei vaccini acquistati a peso d’oro dai colossi del mondo farmaceutico senza badare troppo a possibili complicazioni. Mentre in tutta Italia, infatti, cresce il numero di chi dice no alla somministrazione, soprattutto con AstraZeneca, preferendo aspettare tempi migliori e più chiari, dagli Stati Uniti ecco arrivare la notizia che un gran numero di marines sta scegliendo in questi giorno di non ricevere i farmaci lanciati per contrastare il Covid-19. Come riportato dai principali quotidiani americani, infatti, il fenomeno sta assumendo una portata sempre maggiore col passere delle settimane, al punto che oggi quasi il quaranta per cento del corpo militare si è opposto alla vaccinazione: i membri ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) Non ci sono soltanto i cittadini, comprensibilmente spaventati di fronte alle incertezze della scienza e della politica, a mettere in dubbio l’efficacia dei vaccini acquistati a peso d’oro dai colossi del mondo farmaceutico senza badare troppo a possibili complicazioni. Mentre in tutta Italia, infatti, cresce il numero di chi dice no alla somministrazione, soprattutto con AstraZeneca, preferendo aspettare tempi migliori e più chiari, dagli Stati Uniti ecco arrivare la notizia che un gran numero dis sta scegliendo in questi giorno di non ricevere i farmaci lanciati per contrastare il Covid-19. Come riportato dai principali quotidiani, infatti, il fenomeno sta assumendo una portata sempre maggiore col passere delle settimane, al punto che oggi quasi il quaranta per cento del corpo militare si è opposto alla vaccinazione: i membri ...

