“Tutta Italia aperta entro il 2 giugno”: il piano del governo e cosa riapre da aprile a maggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia conferma in un’intervista a ‘La Stampa’ che nei prossimi giorni la cabina di regia comincerà a programmare alcune aperture, sempre sulla base dei dati scientifici e dell’andamento dei contagi. La settimana giusta per completare la riapertura, secondo il leghista, è il 2 giugno. “Tutta Italia aperta entro il 2 giugno”: il piano del governo e cosa riapre dal 20 aprile “Ogni settimana che passa perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere”, dice il ministro. E per quanto riguarda la stagione turistica l’esponente della Lega dice di lavorare per farla ripartire “a maggio, almeno per le spiagge, con protocolli rafforzati all’inizio”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia conferma in un’intervista a ‘La Stampa’ che nei prossimi giorni la cabina di regia comincerà a programmare alcune aperture, sempre sulla base dei dati scientifici e dell’andamento dei contagi. La settimana giusta per completare la riapertura, secondo il leghista, è il 2. “il 2”: ildeldal 20“Ogni settimana che passa perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere”, dice il ministro. E per quanto riguarda la stagione turistica l’esponente della Lega dice di lavorare per farla ripartire “a, almeno per le spiagge, con protocolli rafforzati all’inizio”. ...

Advertising

borghi_claudio : @mromanelli72 Ah quindi calano dopo tre settimane dalla zona rossa, buono a sapersi. No perchè sa, i positivi in tu… - Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - Agenzia_Ansa : L'Italia da domani quasi tutta arancione, solo quattro regioni in zona rossa #ANSA - manuanna3 : RT @BarbaraRaval: Firenze. Perché i moduli abitativi previsti dai bandi in atto in tutta Italia hanno le sbarre alle finestre? I fiorentin… - gufolibero : Che minchia c'entra la riforma del titolo V? Ci sono diversi ospedali in tutta Italia che usano questa cura. E pera… -