Tuscany Camp Marathon, Francesco Puppi fissa il nuovo primato personale (Di lunedì 12 aprile 2021) La maratona appare sempre più una specialità alla portata di Francesco Puppi. Il portacolori dell’Atletica Valle Brembana ha sfoderato un’ottima prestazione nella Tuscany Camp Marathon svoltasi lungo l’anello di cinque chilometri realizzato all’interno dell’Aeroporto di Siena Ampugnano. Alla terza uscita sui quarantadue chilometri, il viceCampione iridato di corsa in montagna ha sfruttato le condizioni favorevoli offerte dal tracciato completando la prova in 2h16’18”. Al rientro sulla distanza dopo oltre due anni, il 29enne comasco ha abbassato il proprio primato personale di quasi otto minuti, risultando il quinto italiano al traguardo. La competizione, una delle più veloci corse sul territorio tricolore, ha visto protagonista Erick Kiptanui che ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) La maratona appare sempre più una specialità alla portata di. Il portacolori dell’Atletica Valle Brembana ha sfoderato un’ottima prestazione nellasvoltasi lungo l’anello di cinque chilometri realizzato all’interno dell’Aeroporto di Siena Ampugnano. Alla terza uscita sui quarantadue chilometri, il viceione iridato di corsa in montagna ha sfruttato le condizioni favorevoli offerte dal tracciato completando la prova in 2h16’18”. Al rientro sulla distanza dopo oltre due anni, il 29enne comasco ha abbassato il propriodi quasi otto minuti, risultando il quinto italiano al traguardo. La competizione, una delle più veloci corse sul territorio tricolore, ha visto protagonista Erick Kiptanui che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuscany Camp Atletica: maratona Siena, Straneo manca pass per Tokyo La prima edizione della Tuscany Camp Marathon era stata organizzata dalla Iaaf per permettere agli atleti di ottenere il pass olimpico e la maratoneta alessandrina, 45 anni compiuti a Pasquetta, ha ...

Maratona di Ampugnano, La Rosa a dodici secondi dal pass per le olimpiadi GROSSETO " Buona prestazione ma niente via libera per Tokyo per il podista Stefano La Rosa, alla Tuscany Camp Marathon all'aeroporto di Ampugnano. In una gara con atleti da tutto il mondo e con ben tredici finisher sotto le due ore e 8 minuti, il carabiniere grossetano si è piazzato al trentesimo ...

Tuscany Camp Marathon, la maratona donne più veloce mai corsa in Italia. I risultati Sky Sport Daniele D'Onofrio, 2h 14'07" in maratona Alla Tuscany Camp Marathon (Km 42,195), gara élite internazionale che si è svolta domenica 11 aprile su un percorso ricavato nell’aeroporto di Siena Ampugnano, l’atleta di Scontrone delle Fiamme Oro ...

Valeria Straneo fallisce la conquista della sua terza Olimpiade Niente Olimpiadi per Valeria Straneo. L’atleta, medaglia d’argento ai Mondiali 2013 e primatista italiana della maratona, alla Tuscany Camp Marathon riesce ancora a correre in 2h30:33 ma senza ...

