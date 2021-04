Turismo, Garavaglia: “Isole Covid-free? Si può fare”. Federiga e Bonaccini contro: “Senza equità si crea tensione sociale” (Di lunedì 12 aprile 2021) A lanciare – e ad attuare – per prima l’idea è stata la Grecia, che ha deciso di vaccinare la popolazione delle sue Isole per renderle Covid-free e, dunque, attrattive in vista della stagione estiva. E la proposta è piaciuta al ministro del Turismo leghista Massimo Garavaglia, che alla Stampa ha detto riferendosi all’Italia: “Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. Dichiarazioni bocciate però dal presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga perché “in questo momento dobbiamo dimostrare al Paese che c’è equità. Non creare tensione sociale, ma dare le stesse regole dappertutto. Meno ci sono disparità, anche se non tutti saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) A lanciare – e ad attuare – per prima l’idea è stata la Grecia, che ha deciso di vaccinare la popolazione delle sueper renderlee, dunque, attrattive in vista della stagione estiva. E la proposta è piaciuta al ministro delleghista Massimo, che alla Stampa ha detto riferendosi all’Italia: “Si puòed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. Dichiarazioni bocciate però dal presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga perché “in questo momento dobbiamo dimostrare al Paese che c’è. Nonre, ma dare le stesse regole dappertutto. Meno ci sono disparità, anche se non tutti saranno ...

