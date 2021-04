Turismo | Bonaccini al ministro del turismo Garavaglia | Rigetti l' idea delle isole Covid - free

Advertising

Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : Turismo, l'incognita delle riaperture. Bonaccini boccia l'idea di creare isole Covid free - corrierebologna : Turismo, Bonaccini: «No alle isole Covid free» - rep_bologna : Turismo, Bonaccini: 'No alle isole Covid free, niente privilegi a discapito di altre spiagge'. [aggiornamento delle… - NiccolGiacchett : Il progetto di #vaccinare prima le #isole è assurdo e discriminatorio. -

...lanciato dal presidente della Regione Emilia - Romagna su Facebook al ministro del, ... con regole uguali per tutti a livello europeo", ha aggiunto. Bisogna seguire, ha anche detto ...È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Emilia - Romagna Stefanosu Facebook al ministro delMassimo Garavaglia . 'Mi auguro che il ministro delGaravaglia ...Stefano Bonaccini in un post su Facebook scrive: «Mi auguro che il ministro del Turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di isole Covid free. Non possono esserci località turistiche ...“Mi auguro che il ministro del Turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di “isole covid free” – scrive Bonaccini sul suo profilo Facebook -. Non possono esserci località turistiche ...