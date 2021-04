Troppo napoletano: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 12 aprile 2021) Troppo napoletano: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Troppo napoletano, film del 2016 diretto da Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e la partecipazione di Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni. Troppo ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadel 2016 diretto da Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e la partecipazione di Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni....

