Trofeo Born To Win, Martina Fidanza si aggiudica la prima edizione (Di lunedì 12 aprile 2021) Correre nelle Marche è come gareggiare sulle strade di casa per Martina Fidanza. La 21enne di Brembate Sopra si è dimostrata particolarmente a suo agio sulle sponde dell’Adriatico vincendo la prima edizione del Trofeo Born To Win. Regina della pista durante gli ultimi Europei Under 23, la giovane orobica ha condotto l’Isolmant Premac Vittoria al primo successo della stagione regolando in volata Letizia Paternoster (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo). Condotta alla perfezione dalle compagne di squadra, Martina Fidanza ha sfruttato al meglio il lavoro del proprio treno partendo lunga e riuscendo a precedere le avversarie sul traguardo di Civitanova Marche. “Ha vinto la squadra – ha spiegato nel dopo-gara il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Correre nelle Marche è come gareggiare sulle strade di casa per. La 21enne di Brembate Sopra si è dimostrata particolarmente a suo agio sulle sponde dell’Adriatico vincendo ladelTo Win. Regina della pista durante gli ultimi Europei Under 23, la giovane orobica ha condotto l’Isolmant Premac Vittoria al primo successo della stagione regolando in volata Letizia Paternoster (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo). Condotta alla perfezione dalle compagne di squadra,ha sfruttato al meglio il lavoro del proprio treno partendo lunga e riuscendo a precedere le avversarie sul traguardo di Civitanova Marche. “Ha vinto la squadra – ha spiegato nel dopo-gara il ...

