Advertising

TV7Benevento : Trieste: poliziotti uccisi, periti a lavoro su stato salute Meran, udienza 10 maggio... - antserena : @francesco088661 @giorgio757 @Signorasinasce @fabri_61 A Trieste una schifezza di loro ha mandato sotto terra due poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste poliziotti

La Sicilia

La capacità di intendere e di volere resta al centro del caso che vede alla sbarra Alejandro Stephan Meran, accusato dell'omicidio dei dueavvenuto negli uffici della questura diil 4 ottobre 2019. Il gip diMassimo Tomassini, dopo l'ultimo rinvio, ha fissato l'udienza al 10 maggio prossimo per concedere ai ...... i predetti hanno riferito aiche si stavano recando a fare la spesa. Un uomo è stato, ... ha riferito agli agenti che si stava recando presso la sua banca in Viale, della quale non ...Sugli altri valichi sono presenti dei cartelli con il divieto di transito, ma dove non ci sono poliziotti, le indicazioni non vengono rispettate. Ieri mattina, in via Vittorio Veneto, nel giro di ...Milano, 12 apr. (Adnkronos) - La capacità di intendere e di volere resta al centro del caso che vede alla sbarra Alejandro Stephan Meran, accusato dell'omicidio dei due poliziotti avvenuto negli ...