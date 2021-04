Treviso, la palestra riapre nonostante il divieto: multa al titolare e a 14 clienti (Di lunedì 12 aprile 2021) Le regole anti-Covid vietano ormai da tempo la riapertura, ma la palestra Dorian Gray, a Maser, in provincia di Treviso, ha deciso di riaprire. E’ finita con una multa da 400 euro per il titolare e per 14 clienti che in quel momento si stavano allenando. La notizia è riportata dai giornali locali veneti. Le sanzioni sono scattate dopo un controllo dei carabinieri avvenuto venerdì sera. Il proprietario della palestra ha annunciato che non pagherà la multa e farà ricorso insieme agli altri clienti, sperando che il giudice dia loro ragione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Le regole anti-Covid vietano ormai da tempo la riapertura, ma laDorian Gray, a Maser, in provincia di, ha deciso di riaprire. E’ finita con unada 400 euro per ile per 14che in quel momento si stavano allenando. La notizia è riportata dai giornali locali veneti. Le sanzioni sono scattate dopo un controllo dei carabinieri avvenuto venerdì sera. Il proprietario dellaha annunciato che non pagherà lae farà ricorso insieme agli altri, sperando che il giudice dia loro ragione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Treviso, la palestra riapre nonostante il divieto: multa al titolare e a 14 clienti - fattoquotidiano : Treviso, la palestra riapre nonostante il divieto: multa al titolare e a 14 clienti - lara_brambilla : RT @ServiceOfSport: ?? I migliori #marcatori di Treviso - Montecchio Maggiore nella gara giocata ieri alla Palestra Sant'Antonino In colla… - MatteoParma21 : RT @ServiceOfSport: ?? I migliori #marcatori di Treviso - Montecchio Maggiore nella gara giocata ieri alla Palestra Sant'Antonino In colla… - ServiceOfSport : ?? I migliori #marcatori di Treviso - Montecchio Maggiore nella gara giocata ieri alla Palestra Sant'Antonino In c… -