Trenitalia | De Filippis | “Da oggi Amuchina Gel XGerm disponibile su intera flotta regionale”

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Da poco più di un anno la pandemia ha modificato le abitudini e le esigenze delle persone a bordo dei nostri treni. Garantire al massimo la sicurezza sanitaria è la nostra priorità e l’accordo con Angelini Pharma, insieme a tutte le altre iniziative già adottate, ci permette di offrire ai passeggeri dei treni regionali un viaggio all’altezza delle loro aspettative. Per questo daGelsaràper i nostri clienti sull’di”. Queste le parole di Sabrina De, direttrice della Divisione passeggeridi, in occasione della presentazione della partnership con Angelini Pharma che si è svolta questa mattina ...

