Tragedia al largo di Gibuti | si ribalta imbarcazioni e muoiono 34 migranti

Advertising

globalistIT : - ddgiusto : RT @Miti_Vigliero: Tragedia senza colpevoli: cosa insegna il disastro della nave Haven 11 aprile 1991, al largo di Genova esplode una petr… - riccard77650870 : RT @Miti_Vigliero: Tragedia senza colpevoli: cosa insegna il disastro della nave Haven 11 aprile 1991, al largo di Genova esplode una petr… - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Tragedia senza colpevoli: cosa insegna il disastro della nave Haven 11 aprile 1991, al largo di Genova esplode una petr… - annalisapanello : RT @Miti_Vigliero: Tragedia senza colpevoli: cosa insegna il disastro della nave Haven 11 aprile 1991, al largo di Genova esplode una petr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia largo

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

...della loro imbarcazione aldi Gibuti. Si tratta, secondo Mohammed Abdiker, direttore dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni per l'Est e il Corno d'Africa, della "seconda......aldi Gibuti. Lo rende noto l'Oim. Si tratta, secondo Mohammed Abdiker, direttore dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni per l'Est e il Corno d'Africa, della "secondadel ...Trentaquattro migranti sono morti in seguito al ribaltamento della imbarcazione su cui viaggiavano al largo di Gibuti ... sottolineando che si tratta della “seconda tragedia del genere in poco più di ..."La barca aveva lasciato lo Yemen con circa 60 migranti a bordo, secondo i sopravvissuti", ha aggiunto la fonte. "È stata inseguita dalla guardia costiera, mentre il mare si ingr ...