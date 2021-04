Tottenham-Manchester United, Solskjaer amareggiato: “Comportamento di Son davvero imbarazzante” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Manchester Utd ha superato per 3-1 in rimonta il Tottenham.Vittoria importante quella ottenuta dai Red Devils che si sono confermati al secondo posto, a siglare le reti della vittoria sono stati Fred, Cavani e Greenwood. Il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ai microfoni della BBC, si è soffermato però sul gol annullato nel primo tempo a Cavani condannando il Comportamento di Son."Sono assolutamente scioccato. Se quello fosse stato mio figlio e fosse rimasto a terra con il bisogno di farsi aiutare dai compagni per rialzarsi, non gli avrei dato da mangiare perché è imbarazzante. Cavani? È qui da una stagione e ha lavorato molto duramente per raggiungere una buona forma fisica. È stato un anno orrendo per tutti noi con la pandemia. Il rinnovo del contratto? Ha qualche dubbio ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) IlUtd ha superato per 3-1 in rimonta il.Vittoria importante quella ottenuta dai Red Devils che si sono confermati al secondo posto, a siglare le reti della vittoria sono stati Fred, Cavani e Greenwood. Il tecnico dello, Ole Gunnar, ai microfoni della BBC, si è soffermato però sul gol annullato nel primo tempo a Cavani condannando ildi Son."Sono assolutamente scioccato. Se quello fosse stato mio figlio e fosse rimasto a terra con il bisogno di farsi aiutare dai compagni per rialzarsi, non gli avrei dato da mangiare perché è. Cavani? È qui da una stagione e ha lavorato molto duramente per raggiungere una buona forma fisica. È stato un anno orrendo per tutti noi con la pandemia. Il rinnovo del contratto? Ha qualche dubbio ...

