Totò Di Natale nuovo tecnico della Carrarese

(Di lunedì 12 aprile 2021) Antonio Di, l'ex attaccantenazionale e 'bandiera' dell'Udinese, è ilallenatore, al posto del dimissionario Silvio Baldini. Lo ha annunciato ieri la società in una ...

"L scelta per la guida tecnica della prima squadra è ricaduta su Antonio Diche è persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacità e competenze tecniche - conclude la nota - . Per ...... hanno deciso di affidare la squadra a, per il quale sono già state avviate le istanze del ... Curiosità: Diprende il posto del mister con il quale ha lavorato a Empoli . Il comunicato del ...