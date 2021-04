Tornerò mai a fare il lavoro strano di prima | lo scrittore?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Faccio un. Parecchio. Quando qualcuno mi chiede chefaccio, e questa è davvero una domanda molesta, lo dico a chi non conosco di persona, o conosco solo superficialmente, così magari nel caso avesse modo di approfondire si guarderà bene dal farlo, dal chiedermi chefaccio, o se lo farà sarà appunto per essere molesto, gli stronzi non li ho mica inventati io, ecco, quando qualcuno mi chiede chefaccio fatico sempre a rispondere, così, in poche parole. Tendenzialmente sarei portato a dire “Sono uno”, ma so che dire “Sono uno”, in Italia, equivale a dire sono esattamente come te che mi stai di fronte e mi poni questa domanda, non sta certo a me dire che il nostro Bel Paese ospita più scrittori che lettori, solo ...