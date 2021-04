Torna il Cashback di Samsung: rimborso fino a 700 euro, se acquisti uno Smart TV QLED (Di lunedì 12 aprile 2021) Samsung ripropone l’offerta Cashback che consente di ottenere fino a 700 euro di rimborso acquistando uno tra i vari Smart TV QLED. Il futuro a casa tuaIl colosso sudcoreano ha deciso di riproporre una promozione che avevamo già visto all’inizio del 2021. Si tratta di un’offerta che incentiva l’acquisto dei televisori di ultima generazione per disporre del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Anche se, come ricordiamo, lo switch-off definitivo avverrà nel 2022, già tanti canali sono stati convertiti nei formati HD. La nuova promo di Samsung si chiama “Il futuro a casa tua” e terminerà il 9 maggio. fino ad allora, ci sarà la possibilità di accedere ad incredibili offerte ed ottenere un rimborso su uno dei ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)ripropone l’offertache consente di ottenerea 700diacquistando uno tra i variTV. Il futuro a casa tuaIl colosso sudcoreano ha deciso di riproporre una promozione che avevamo già visto all’inizio del 2021. Si tratta di un’offerta che incentiva l’acquisto dei televisori di ultima generazione per disporre del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Anche se, come ricordiamo, lo switch-off definitivo avverrà nel 2022, già tanti canali sono stati convertiti nei formati HD. La nuova promo disi chiama “Il futuro a casa tua” e terminerà il 9 maggio.ad allora, ci sarà la possibilità di accedere ad incredibili offerte ed ottenere unsu uno dei ...

Advertising

FrancescoBlotto : RT @LaStampa: Torna la lotteria degli scontrini, premi per un milione di euro. Bocciata la mozione di FdI per cancellare il cashback https:… - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Torna la lotteria degli scontrini, premi per un milione di euro. Bocciata la mozione di FdI per cancellare il cashback https:… - infoiteconomia : Torna la lotteria degli scontrini, premi per un milione di euro. Bocciata la mozione di FdI per cancellare il cashb… - sissiisissi2 : RT @LaStampa: Torna la lotteria degli scontrini, premi per un milione di euro. Bocciata la mozione di FdI per cancellare il cashback https:… - LaStampa : Torna la lotteria degli scontrini, premi per un milione di euro. Bocciata la mozione di FdI per cancellare il cashb… -