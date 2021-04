Torino sarà la sede italiana delle finali di Coppa Davis (Di lunedì 12 aprile 2021) La città di Torino sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l’ITF (International Tennis Federation) e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese e la città austriaca di Innsbruck sono state selezionate insieme a Madrid. Ogni città ospitante sarà sede L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) La città diunasediCup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l’ITF (International Tennis Federation) e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese e la città austriaca di Innsbruck sono state selezionate insieme a Madrid. Ogni città ospitanteL'articolo

Advertising

c_appendino : ?? Anche la @DavisCup sarà a Torino! In un momento di ripartenza, la nostra città continuerà ad essere capitale de… - Eurosport_IT : ? Prima finale in un Masters 1000 ? Nuovo best-ranking: sarà n°22 Atp ? 7° posto nella Race verso le Atp Finals di… - OmbraDuca : RT @c_appendino: ?? Anche la @DavisCup sarà a Torino! In un momento di ripartenza, la nostra città continuerà ad essere capitale dello spo… - milkoscaglione : RT @c_appendino: ?? Anche la @DavisCup sarà a Torino! In un momento di ripartenza, la nostra città continuerà ad essere capitale dello spo… - ciro13848741 : RT @GuidoCrosetto: Se non siete mai stati a Torino, vi invito a venirci, appena sarà possibile. Visitando la Reggia di Venaria Reale, la Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino sarà Tennis, Torino con Innsbruck e Madrid per le finali di Coppa Davis Torino sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l'ITF (la Federazione internazionale) e Kosmos Tennis. Il ...

Coppa Davis 2021, Torino ospiterà il girone dell'Italia e un quarto di finale ... Gerard Piquè, hanno ufficializzato la nuova formula della Coppa Davis , che prevederà un girone a Torino già a partire dal 2021 . Oltre al capoluogo del Piemonte, che sarà già il teatro delle ATP ...

«Donare è una scelta naturale»: al via la nuova campagna di informazione Corriere della Sera una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l'ITF (la Federazione internazionale) e Kosmos Tennis. Il ...... Gerard Piquè, hanno ufficializzato la nuova formula della Coppa Davis , che prevederà un girone agià a partire dal 2021 . Oltre al capoluogo del Piemonte, chegià il teatro delle ATP ...