Torino, il punto sugli infortunati: Nicola spera di recuperare tre difensori (Di lunedì 12 aprile 2021) Domani il Torino si ritrova al Filadelfia dopo il break di 48 ore concesso dal tecnico Davide Nicola in seguito alla vittoria sul campo dell'Udinese. Provano a forzare i tempi del rientro i tre difensori infortunati, cioè Singo, Nkoulou e Lyanco. I primi due sono rimasti fermi più a lungo rispetto al brasiliano, che però accusa da sette giorni un fastidioso mal di schiena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Torino punto Corsa Champions: Roma, Lazio, Napoli e Atalanta, vincono tutti ... scavalcati dal Napoli e tallonati, al netto del recupero ancora da giocare contro il Torino, dalla ... autore di una bella doppietta (57' e 66') e la vittoria sembrava essere sul punto di sfuggire: ...

Ordinanza del Gen. Figliuolo e stop alle vaccinazioni in carcere: Pagani (UilPa Liguria) "Sarebbe gravissimo" ... Napoli Secondigliano (31), Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro (19), Torino (18), Napoli ... A questo punto, dopo che pure il Ministro Cartabia aveva assicurato l'accelerazione delle vaccinazioni ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID:Piemonte arancio, tranne Torino e Cuneo - Piemonte Agenzia ANSA Il rinnovo di Nicola fondamentale per il futuro E Nicola ha un approccio importante con il Torino, anche dal punto di vista emotivo, essendo lui di origine torinese, tifoso del Toro e suo ex giocatore. Ma soprattutto, rispetto ad uno come Giampaolo ...

Nicola a Sky: "Verdi mezzala? Penso sia il suo futuro" Non abbiamo avuto tanta qualità nel primo tempo, siamo entrati infatti nel secondo tempo provando a migliorare la pressione Non è stata una partita semplice, ma questa secondo me è la conferma di quan ...

