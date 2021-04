Tommaso Zorzi, il libro della mamma: viva la cultura (Di lunedì 12 aprile 2021) Tommaso Zorzi e la confessione sui social: parla di un oggetto della mamma che ci fa gridare viva alla cultura. Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini (Instagram)Influencer seguitissimo, Zorzi è diventato ancora più amato dopo la vittoria al Grande Fratello Vip del 2021, condotto da Alfonso Signorini. Il giovane milanese è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, ospite dei principali salotti televisivi, dal Maurizio Costanzo Show a Verissimo. Da marzo, Tommaso è uno degli opinionisti de L’isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Ad accompagnare il giovane influencer in questa nuova avventura televisiva sono due volti amatissimi: Iva Zanicchi ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 12 aprile 2021)e la confessione sui social: parla di un oggettoche ci fa gridareallae Alfonso Signorini (Instagram)Influencer seguitissimo,è diventato ancora più amato dopo la vittoria al Grande Fratello Vip del 2021, condotto da Alfonso Signorini. Il giovane milanese è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, ospite dei principali salotti televisivi, dal Maurizio Costanzo Show a Verissimo. Da marzo,è uno degli opinionisti de L’isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Ad accompagnare il giovane influencer in questa nuova avventura televisiva sono due volti amatissimi: Iva Zanicchi ...

Advertising

TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - TvTalk_Rai : La pandemia, con i ragazzi costretti a casa, ha cambiato il pubblico televisivo e il successo di un personaggio com… - TvTalk_Rai : Adesso è il momento di farmi le ossa, della gavetta, ma non esistendo una scuola di televisione, la impari per forz… - pazzeskami_lano : RT @_comedicoio_: Tommaso Zorzi annuncia di voler prendere un gatto nudo ma gli animalisti non ci stanno: 'non ha il diritto di decidere co… - Claudia08301771 : RT @TommyZ23_: prossimo articolo: Tommaso Zorzi si scaglia contro noi “””giornalisti”””, l’insulto: “Sei un imbecille”. #tzvip https://t.co… -