Tommaso Zorzi ha un flirt con un famoso sportivo? Il croccante scoop – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha un flirt con un celebre nuotatore? Dopo aver smentito di avere una amicizia speciale con Gabriel Garko, nel corso di Ogni Mattina è uscita un’altra indiscrezione che lo vede protagonista. Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio hanno un flirt? Lo scoop che scotta Santo Pirrotta ha parlato di una possibile intesa con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 aprile 2021)ha uncon un celebre nuotatore? Dopo aver smentito di avere una amicizia speciale con Gabriel Garko, nel corso di Ogni Mattina è uscita un’altra indiscrezione che lo vede protagonista.e Alex Di Giorgio hanno un? Loche scotta Santo Pirrotta ha parlato di una possibile intesa con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - MediasetPlay : È il programma più discusso del momento... ed è in streaming su Mediaset Play Infinty! Guarda il meglio de… - maparliamodit3 : @ClaraB21464108 @lottavanana @tommaso_zorzi Palesemente era una battuta. Non credo fosse quello il punto focale del… - Ro60638406 : @danielamartani @TommasoZorzi Ciao Daniela hai sbagliato tag non è quello di tommy. @tommaso_zorzi -